Lachen uit angst: Robin (24) en zijn ouders zaten in shock in de auto in Beekse Bergen

HILVARENBEEK – Wel lachen en filmen, maar niet ingrijpen. De 24-jarige Robin de Graaf en zijn ouders krijgen er op sociale media flink van langs dat ze niet zijn uitgestapt om het Franse gezin in Beekse Bergen te waarschuwen voor de jachtluipaarden. ,,Op de beelden lijkt het alsof we ons vermaken, maar geloof ons: we zijn compleet in shock en weten simpelweg niet hóe we moeten reageren”, vertelt Robin aan deze krant.

Of hij achteraf anders had moeten handelen? ,,Nee, we hebben echt gedaan wat we konden”, klinkt het stellig. ,,Mensen die er niet bij waren roepen nu van alles. Dat we onze ramen open moesten maken, dat we uit moesten stappen, dat we de luipaarden af moesten leiden door te schreeuwen of te toeteren. Maar die beesten zaten zó dichtbij. We wilden onze levens niet riskeren. Deze mensen kiezen er zelf voor om tussen de roofdieren te wandelen.”

Robin en zijn ouders proberen hun aandacht nog wel te krijgen met handgebaren. ,,Maar ze sloegen iedere waarschuwing in de wind. Tja, dan kun je verder niets meer doen. We waren helemaal van de slag en lachten het maar een beetje weg. Dat klinkt op de beelden misschien gek, maar je weet gewoon niet hoe je moet reageren als je zoiets meemaakt. Het was zo onwerkelijk. Zo surrealistisch.”

Hartverzakking

Het ergst van alles is dat de jonge ouders het leven van hun kind op het spel hebben gezet, vindt Robin. ,,Wij kregen echt een hartverzakking toen dat jongetje uit de auto kwam. Zoiets doe je toch niet? Wat bezielde deze ouders in hemelsnaam?” Op een gegeven moment lijkt het gevaar geweken en stappen de Fransen weer in hun auto. Ze rijden verder het park in. Eindelijk, het is voorbij, denken de Zeeuwen.

Dat blijkt niet het geval. Het Franse gezin is even verderop opnieuw uitgestapt, nu om lekker te gaan picknicken tussen de roofdieren. Op dat moment lijkt het helemaal mis te gaan. Robin en zijn ouders schreeuwen in paniek en houden al rekening met een verkeerde afloop. ,,Die beesten begonnen achter het jongetje aan te rennen, dan word je natuurlijk helemaal gek”, zegt Robin. ,,We probeerden ze nog te helpen, maar het was al te laat. We konden niet meer uitstappen.”

Zonder kleerscheuren

Als door een wonder stappen de Fransen opnieuw zonder kleerscheuren weer in de auto. Volgens Robin heeft de oma van het gezin het leven van het jongetje gered. ,,Ze trok hem op het laatste moment weg van de dieren. Daarna hebben ze nog zo’n vijf minuten stil in de auto gezeten. Waarschijnlijk waren ze, net als wij, helemaal in shock. Na een tijdje reden ze weg en hebben we ze niet meer gezien.”

Totaal overrompeld van het gebeuren rijden Robin en zijn ouders terug naar Zeeland. ,,Het is een wonder dat dit goed is afgelopen”, concludeert de Zeeuw. Waarom hij de Beekse Bergen niet heeft benaderd om zijn verhaal te doen? ,,Dat is eerlijk gezegd totaal niet in ons op gekomen. We waren helemaal van slag en hebben thuis de tijd genomen om het allemaal te verwerken."

,,Nu die video viral is gegaan komt het allemaal weer terug, maar ik hoop dat de kijkers beseffen dat dit soort acties echt verkeerd kunnen aflopen. Die kritieken zijn vervelend om te lezen, maar ik blijf erbij dat we goed hebben gehandeld.”

Massale reacties

Het filmpje van Robin is niet alleen in Nederland nieuws, ook in Frankrijk, Engeland en Ierland worden de beelden massaal opgepikt. ,,Franse toeristen die het principe van safari negeren worden aangevallen door luipaarden'', kopt de krant Libération bijvoorbeeld. Dat principe, aldus het dagblad: ,,blijf wijselijk in je auto''.