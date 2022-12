Lading aardappelen belandt op de A58, rechterrijstrook dicht

Voor wie gaat de vlag uit op het Brabantse stadhuis? ‘Waken voor vlaggen uit emotie’

DEN BOSCH/TILBURG - Na de aanslag in een winkelstraat in Istanbul vraagt de Tilburgse Selime haar stad om de Turkse vlag halfstok te hangen. Dat gebeurt: een paar dagen later wappert het rood met witte dundoek bovenop het stadhuis. Maar wie bepaalt dat eigenlijk?

1 december