Lady Maya, missing bird van de Beekse Bergen, geniet van rust: 'Ze is liever dan ooit'

Na een ruzie met meeuwen hoog in de lucht keerde Lady Maya op 13 februari niet terug van haar optreden tijdens de roofvogelsafari van het park in Hilvarenbeek. Twee dagen later deed de Beekse Bergen een 'Arend Alert' uitgaan. Massaal tuurden mensen naar boven. Gespot in Goirle besloot Lady Maya zes dagen na naar vermissing weer te landen op de handschoen van een van haar verzorgers. Die zijn niet bang dat ze nog een keer weg gaat wieken. ,,Al weet je dat natuurlijk nooit zeker", zegt Leinenga, volgens wie het niet zo is dat meeuwen of kraaien een steeds grotere plaag voor de roofvogels vormen.