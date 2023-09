Lage Zwaluwe werkt aan de toekomst: ‘Wij zijn een dorp met een verplaatsbaar centrum’

Kadir Ahmed gaat weer geld inzamelen voor eigen bakkerij voor halal broodjes: ‘We gaan als een raket’

DEN BOSCH - De Bossche ondernemer Kadir Ahmed (34) probeerde in juli via een sharefundingsactie binnen 1 miljoen seconden 1 miljoen euro bij elkaar te krijgen voor een worstenbroodjesfabriek. Dat is mislukt. Nu trekt hij meer tijd uit voor minder geld.