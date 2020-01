Lamme Frans laat carnavalshit over aan machine: ‘Het is een grote chaos, maar wel gezellig!’

Brabantse campagne Watrestje.nu tegen voedselver­spil­ling: ‘doe iets met die oude bloemkool of tomaat’

24 januari DEN BOSCH - We gooien in Nederland gemiddeld 34 kilo voedsel in de afvalbak. Omdat het over de datum is, of omdat we het simpelweg niet meer op willen eten. Dat moet anders, vinden de initiatiefnemers van de campagne Watrestje.nu, die vrijdag in het Brabantse provinciehuis van start ging.