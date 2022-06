Land van Cuijk komt met eigen stikstofaanpak: ‘We weten nu wat doormodderen oplevert’

Politie verwacht woensdag honderden tractoren uit Oost-Bra­bant en Limburg, mogen niet op snelwegen

DEN BOSCH - De ene boer gaat met de bus, de ander klimt op z'n trekker. Maar allemaal rijden ze woensdag vanuit Brabant naar Stroe op de Veluwe, het middelpunt van een groot boerenprotest tegen de stikstofplannen van de regering. De politie Zeeland-West-Brabant maakt zich zorgen en heeft ME en undercoveragenten paraat staan om bij ongeregeldheden in te kunnen grijpen. In Oost-Brabant is de toon een stuk milder. ,,De boeren kondigen publieksvriendelijke acties aan, daarom houden wij het ook publieksvriendelijk", aldus een woordvoerder.

21 juni