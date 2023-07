Land van Cuijk wacht mobiele fietsvlonders in de straat

Dreiging sluiting 134 jaar oud café maakt veel los in Leur, ook politiek roert zich nu: ‘Zoek een oplossing’

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur werkt zeker mee aan een mogelijke oplossing voor het geluidsprobleem dat omwonenden van café zaal Roeloffs/Hof van Holland ervaren. ,,Maar het is aan de ondernemer zelf of hij wil investeren in isolerende maatregelen.”