Landelijk Brabant gaat er heel anders uitzien: ‘Vergelijkbaar met wederopbouw na de oorlog’

Na toezegging in 2004 weet Peter nog steeds zeker: ‘Die haag komt er, belofte maakt schuld’

MILL - De belofte voor een groene haag tussen fietspaden en rijbanen van de Wanroijseweg in Mill staat zwart op wit. Opgetekend tijdens een gesprek tussen gemeente en aanwonenden. Het is even geleden weliswaar: 2004. Maar die haag moet er alsnog komen.

26 maart