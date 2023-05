Lange file voor Moerdijkbrug richting Breda door ongeluk met vrachtwagen, verkeer moet omrijden

Voor refurbis­hed toestel betaal je iets meer dan voor tweede­hands­je, dan is ‘ie wel nagekeken

Voor dure elektronica geldt: waarom nieuw kopen als je gegarandeerd dezelfde kwaliteit voor minder kunt krijgen? De refurbished-markt zit flink in de lift, geholpen door het economische tij en het duurzaamheidsdenken. Hoeveel scheelt het je per saldo? En via welke platformen koop je die het beste?