Lange rijen voor winkels en drukte in supermarkten nu lockdown dreigt

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij het de bedoeling is om tot en met 19 januari bijna alles te sluiten. Dat geldt voor niet-essentiële winkels als kledingzaken, kappers of bibliotheken. Supermarkten blijven naar alle waarschijnlijkheid open.

Nadat dit nieuws maandagmiddag rond 12.00 uur naar buiten kwam, besloten veel mensen nog snel even de stad in te gaan, een kappersafspraak in te plannen of toch in de supermarkt te hamsteren. En dat gebeurt door heel Brabant. Zo leidde de vooraankondiging van de lockdown tot lange rijen bij winkels en parkeergarages in het centrum.

Ook in Breda heerst er een megadrukte in winkels. Zo staan er bij de Ikea lange rijen met mensen die snel nog wat willen halen. Zoals Petra en Eleonore uit Tilburg, die nog gauw even naar de Ikea in Breda zijn geweest om spullen te kopen voor Eleonore die op kamers gaat. ,,Morgen kan het waarschijnlijk niet meer, dus we hebben gauw wat gescoord.’’ Nu de woonwinkel hoogstwaarschijnlijk dichtgaat, moeten ze af van alle kerstbomen. Klanten krijgen daarom vandaag een gratis boom bij hun aankopen.

Bij Rituals in Uden staan de mensen in de rij tussen hekjes te wachten. Buiten kunnen ze hun bestelling al doorgeven, binnen staat het personeel dan al in te pakken, zodat de doorloop lekker vlot gaat. ,,Toen we gisteravond hoorden van mogelijke nieuwe maatregelen is er heel snel voor deze oplossing gekozen. We hebben extra personeel in de winkel om de kerstdrukte vandaag nog op te vangen,” zegt medewerkster Chantal.

Niet alleen winkeliers vrezen een sluiting. Ook kapperszaken moeten hoogstwaarschijnlijk hun werk na vanavond neerleggen. En dus staat de telefoon bij menig kapper roodgloeiend. ,,Sorry meneer, ik zit vol”, klinkt het bij Kapper Halil aan de Koestraat in Tilburg. Vlakbij, aan de NS-straat, hebben ze bij de Avantgarde Kappers al even weinig tijd: ,,We moeten waarschijnlijk om twaalf uur in lockdown, dus ben ik de hele avond nog aan het knippen.”

Extra koopavond

Veel winkeliers hebben besloten ook vanavond open te blijven. Zo laat Stefan van Aarle, voorzitter van Ondernemersfonds Binnenstad in Tilburg weten dat veel van zijn leden hebben besloten om maandag zo lang mogelijk open te zijn. ,,De winkeltijdenverordening staat het toe om tot acht uur open te blijven. Ik zie vooral veel modezaken ervoor kiezen om nog even een extra koopavond mee te pakken. Of ze hebben de vrije maandagochtend eraan gegeven.”

De drukte in het centrum van Tilburg neemt maandagmiddag gestaag toe. Op de ‘druktemeter’ stond om 14.30 de meter nog op geel (Advies: Koop gericht en blijf kort). Om 15.00 uur was de kleur al oranje: Kom alleen als het echt nodig is.

Winkeliers vrezen ‘gigantische strop’ door lockdown Bij INretail, brancheorganisatie van de winkeliers, zien ze de bui al hangen. ,,In de detailhandel werken 800.000 mensen. Als de sluiting doorgaat, betekent dit dat in één klap honderdduizenden mensen thuis komen te zitten’’, zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis.

Niet alleen bij supermarkten, kledingzaken, parfumeries of in winkelcentra is het druk. Ook in bibliotheken wordt er maandagmiddag volop gehamsterd. Of ze moeten sluiten na vanavond, is nog niet bekend, maar veel boekliefhebbers nemen het zekere voor het onzekere. Zo is het volgens een medewerker van de LocHal, de bibliotheek in Tilburg, een ‘gekkenhuis’: ,,Iedereen wil op het laatste moment nog snel wat leesvoer in huis halen,” vertelt ze.

Reacties

Op Twitter wordt met veel ongeloof gereageerd op mensen die maandag aan het hamsteren zijn geslagen. Zo vraagt iemand zich af of ‘we massaal gek geworden zijn’ en noemt hij de overvolle winkels ‘zieke waanzin’. Iemand anders geeft met een foto van een leeg schap aan dat ‘het hamsteren ook weer is begonnen’. Een ander schrijft dat bij een bezoek aan zijn supermarkt veel geliefde hamsterproducten als wc-papier, paracetamol en pasta, op zijn.

