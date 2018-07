Langs Brabantse spoor ontbreken essentiële veiligheidsmaatregelen

Verzor­gings­te­huis: bewoonster (77) overleden nadat tak op haar valt

12:16 ZUNDERT - Een 77-jarige bewoonster van verzorgingstehuis De Willaert in Zundert is dinsdag 19 juni overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeluk. Een tak brak af op het terrein en kwam recht op het slachtoffer terecht. De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. ,,De impact hier is enorm", meldt een woordvoerder aan BN DeStem.