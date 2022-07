Lars Nabbe (20) moet stoppen met voetballen: Sambekenaar van VVV kampt met hartproblemen

Kolossale zwerfkeien blokkeren de parkeer­plek van rugpatiënt Connie, maar dat blijkt juist de bedoeling

CUIJK - Bijna iedereen in de gemeente Land van Cuijk vond en vindt dat Connie Hulsman (59) gezien haar kapotte rug een gehandicaptenparkeerplaats moet krijgen vlak bij de voordeur van haar woning aan Zilverschat in Cuijk. 120 meter lopen naar de parkeerplek die haar officieel is toegewezen? Onmogelijk.

12 juli