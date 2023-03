Laursen en Heracles Almelo vellen gehavend TOP Oss: ‘De over-mijn-lijk-mentaliteit bij corners miste ik’

Voor het duel tussen de kelderklant en kampioenskandidaat begon, stonden de spelers van TOP Oss en Heracles Almelo met een groot spandoek in hun handen. Het is weer het weekeinde waarin de voetballerij aandacht vraagt voor de de strijd tegen discriminatie en de aanvoerders de ‘One Love-armband’ dragen.

Die band zat nu niet om de arm van Rick Stuy van den Herik, maar om die van Lorenzo Piqué. De TOP-captain kreeg donderdag te horen dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Zonder Stuy van den Herik, spits Kay Tejan en centrale verdediger Roshon van Eijma - en nog zeven andere afwezigen - begon TOP aan een monsterklus.

Quote Ik wil niet zeggen dat ik beter ben als invaller. Ik heb natuurlijk een goede concurrent in Kay Tejan. Ik wil het de trainer wel lastig maken Kyvon Leidsman, TOP Oss

Maar in de ogen van trainer Klaas Wels geen onmogelijke. ,,Als ik zo een wedstrijd benader, kan ik net zo goed met mijn ploeg thuisblijven. Je hebt kunnen zien waartoe mijn ploeg in de eerste helft in staat is en dat was gewoon uitstekend.”

Gouden wissels Heracles

TOP maakte het Heracles enorm lastig voor rust, ook omdat de nummer twee van de KKD aanvallend pover voor de dag kwam. Daarom greep trainer John Lammers in de tweede helft direct in. Hij bracht Rigino Cicilia, die bij een van zijn eerste balcontacten scoorde: 0-1. Over gouden wissels gesproken. Al snel volgde de 0-2 van Nikolai Laursen, die raak knikte uit een hoekschop. Vervolgens maakte de spits ook de 0-3.

Na de tegentreffers kwam TOP aanvallend tot leven. Kyvon Leidsman bracht de thuisploeg terug in de wedstrijd, maar het bleek niet meer dan een eretreffer. Drie van zijn vier goals maakte hij tijdens een invalbeurt. Een vijfde zat er niet in; hij knikte net naast. ,,Ik wil niet zeggen dat ik beter ben als invaller dan als basisspeler. Ik heb natuurlijk een goede concurrent in Kay Tejan. Maar ik wil het de trainer wel lastig maken.”

Quote Je moet een over-mijn-lijk-mentali­teit tonen bij hoekschop­pen en die miste ik Klaas Wels, trainer TOP Oss

Marko Vejinovic besliste het duel definitief met een verwoestende uithaal, waarna Laursen zijn hattrick voltooide door weer uit een hoekschop te scoren: 1-5. ,,De manier waarop we goals tegen krijgen, dat moet eruit”, vond Leidsman. In Almelo was Heracles ook al twee keer trefzeker uit een corner. ,,Je moet een over-mijn-lijk-mentaliteit tonen bij hoekschoppen en die miste ik”, foeterde Wels. Met nadruk: ,,De manier waarop wij verdedigen bij de tegengoals dat mag gewoon niet.”

Ondanks de ruime nederlaag had de coach ‘een goed TOP gezien’, stelde hij. ,,Een paar weken geleden verloren we met dezelfde cijfers van MVV en toen heb ik geen goed TOP gezien. Deze nederlaag geeft mij een ander gevoel.” Maar hoe dan ook: de vierde periode kende een valse start.

TOP Oss - Heracles Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata (85. Pavlidis), Piqué, Hilderink, Mukeh (61. Clein); Gündüz, Van Leeuwen, Dekker (85. Margaret), Van Hoeven (72. Leidsman), Allemeersch (61. Lake) Margaritha

Balbezit: 42%-58%

Schotenverhouding: 6-13

Gele kaarten: Mukeh, Margaritha (TOP Oss), Cicilia (Heracles Almelo)