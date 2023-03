Leden dames gymclub Megen hebben al 50 jaar een hechte sociale band: ‘er is hier geen ballotagecommissie’

Aan de stamtafel in het café van gemeenschapshuis Acropolis zijn enkele dames van de Dames-gymclub Megen aangeschoven. Afgelopen weekend vierden ze met een feestmiddag, gecombineerd met een reünie voor de oud-leden, hun vijftigjarig bestaan. ,,We zijn met twintig actieve leden en daar komen tijdens de reünie nog eens dertig oud-leden bij.”

Aan het woord is Betsy van de Camp- de Groot. Ze legt uit dat de damesgymclub al vijftig jaar een hechte club met een sterke sociale band. Medelid Miriam van de Brink kan dat alleen maar beamen. ,,Toen ik enkele jaren geleden naar Lith verhuisde werd ik meteen door de plaatselijke gymclub aldaar besprongen om met hun mee te doen. Maar ik had en heb het veel te goed naar mijn zin, dus ben trouw gebleven aan ons clubje in Megen.”

De vrouw met het langstdurende lidmaatschap, Mieke Vollenberg- van Tongeren, heeft nog een extra argument om bij de club te willen zijn. ,,Het is geen teamsport, dus als je een keer niet kunt benadeel je niemand, alles gaat gewoon door.”

De drempel om op de vaste maandagavond mee te sporten is volgens de dames makkelijk te nemen. De soms gehoorde klacht dat je als niet oorspronkelijk Megenaar niet welkom zou zijn wordt vol overtuiging weggewuifd. ,,Nee joh, er is geen ballotagecommissie. Ik werd als kersverse Megense zelfs gevraagd of ik mee wilde doen. Ik mocht nog een avondje proefdraaien ook”, weet Elize van Mierlo.

Leeftijdsgrens vervallen

Lang voordat meer bewegen voor ouderen een belangrijk thema werd, bedachten de inmiddels overleden Megense dames Riek van Buuren en Jo van Altvorst al dat het gezond en gezellig zou zijn om wekelijks onder goede begeleiding gezamenlijk te sporten en te bewegen. Omdat er voor vrouwen vanaf vijftig jaar toen geen mogelijkheden waren om te sporten richtten ze in 1973 de Dames-gymclub op. Ergens in die vijftig jaar is de leeftijdsgrens vervallen en kan jong en oud aansluiten.

De club gaat met de tijd mee. ,,We omarmen het principe om in je eigen vertrouwde omgeving zo vitaal mogelijk te leven en oud te worden”, legt Elize van Mierlo uit.

Tijdens de feestmiddag werd ook afscheid genomen van instructrice Wilma Boeijen. Betsy de Groot: ,,Vijfentwintige jaar lang heeft Wilma ons op een plezierige en gevarieerde manier les gegeven. Grappig was dat haar motto is dat je overal aan een slanke taille kon werken. Of je nou in de rij bij de winkelkassa staat of thuis op de bank zit, er zijn altijd oefeningen die je kunt doen.”