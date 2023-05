‘Leef als een witte vlag’, zei opa. Dit is de toespraak tijdens de Dodenherdenking in Den Bosch

Alweer de negende bundel van Halderberg­se dorpendich­ter Elly Sche­pers-Corst­jens

Wethouder Hans Wierikx ontvangt het eerste exemplaar. “Mijn lezerskring is in de loop der jaren erg groot geworden. Ze allemaal persoonlijk benaderen lukt niet. Iedereen is van harte welkom.”