Leegstand winkels Brabant op hoogste niveau in bijna 20 jaar

Tilburg valt even stil als indrukwek­kend lint met namen van 160 slachtof­fers door de straten trekt

25 september TILBURG - Nabestaanden van wel 160 geweldsslachtoffers trokken zaterdagmiddag door het centrum van Tilburg. Met in de ene hand een foto of een roos, in de andere hand een eindeloos wit lint met daarop de namen van hun omgekomen dierbaren. ,,Wat we ook doen, volgend jaar is de lijst met slachtoffers wéér langer.”