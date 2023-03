Leerlingen Koning Willem 1 College houden kledingbeurs voor slachtoffers aardbeving

De beurs is van 13.00 uur tot 15.00 uur, in de aula van de school aan de Euterpelaan 100 in Oss. Leerlingen verzamelden daartoe kleding, sorteerden en labelden die. Vrijdag zijn de tweedehands kledingstukken voor weinig geld te koop. Voor de leerlingen is dit, zo stel docent Sanne, een leerzame ervaring om zo kleding te verkopen. Voor de mensen die komen kopen een mooie kans om voor weinig geld nog goede tweedehands kleding voor weinig geld te kopen. Sanne: ,,De betrokkenheid is groot: een groot deel van de leerlingen komt namelijk zelf uit Syrië en Turkije.”