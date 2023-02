Leerlingen Tessenderlandt krijgen nieuwe vrachtwagen om aan te sleutelen

BREDA - Vmbo-leerlingen van de Bredase school Tessenderlandt kunnen hun kennis binnenkort testen op een vrachtwagen met de nieuwste apparatuur. Dat is uniek, het is de enige vmbo-school in Zuid-Nederland die een truck als lesmateriaal heeft.

De scholieren die zich specialiseren in Mobiliteit & Techniek hadden op de Bredase middelbare school al een vrachtwagen als lesmateriaal, maar die is niet te vergelijken met de nieuwe, zegt mavo-afdelingsleider Dennis Warnier. ,,Dat was er één met zo’n klein laadbakje. Die werd vooral gebruikt voor wat logistiekopdrachten”, vertelt hij. ,,Dit is een echte vrachtwagen.”

Deze nieuwe vrachtwagen heeft Tessenderlandt gekregen van de Bredase DAF-truckdealer Van Tilburg-Bastianen, waarmee ze samenwerkt binnen het orgaan Sterk Techniek Onderwijs. In de truck zit de laatste software die ook in andere moderne voertuigen is geïnstalleerd. Daarmee kunnen docenten hun leerlingen beter voorbereiden op hun vervolgopleiding en de arbeidsmarkt, zegt Warnier. ,,Ze kunnen hiermee bijvoorbeeld echt aan de gang met schadeherstel en met het leren van de laatste ontwikkelingen rond de autotechniek.”

Samenwerking met het bedrijfsleven

Een vrachtwagen klinkt als een grote investering, maar Tessenderlandt heeft hiervoor geen cent hoeven betalen, zegt Warnier trots. ,,Dit is het gevolg van onze goede samenwerking met het bedrijfsleven. Van Tilburg-Bastianen, de dealer van wie we de vrachtwagen hebben gekregen, is blij als er leerlingen geïnteresseerd raken in autotechniek en mobiliteit.”

,,Deze leerlingen zijn op een bepaalde manier natuurlijk ook de toekomst van hun bedrijf”, zegt Warnier over de twintig leerlingen die de richting Mobiliteit & Transport volgen . ,,Daarnaast gaan er ook ieder jaar al een aantal leerlingen stage lopen bij Van Tilburg-Bastianen, en dan is het fijn als ze goed voorbereid zijn.”