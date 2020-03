Lege schappen in de super? Consument kan nu ook naar groothandel

Opnieuw minder wietkweke­rij­en opgerold in provincie: opvallende stijging in Oost-Bra­bant

13:41 De politie heeft in 2019 opnieuw minder hennepkwekerijen ontmanteld dan in het jaar ervoor. Opvallend genoeg rolden agenten in Oost-Brabant juist meer kwekerijen op. In de politieregio Zeeland-West-Brabant is de afname min of meer gelijk aan de landelijke trend.