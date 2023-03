Lekker snel op fiets, op de snelfietsroute: ‘Hier vind je geen kinderkopjes’

met video Wél rijden, maar reizigers niet laten in- en uitchecken? Waarom deze stakende buschauf­feurs dat niet doen

Op inmiddels de zoveelste stakingsdag in Nijmegen lijken reizigers weer de dupe. Op school of werk komen is haast onmogelijk door alle uitgevallen bussen. Waarom rijden de buschauffeurs niet gewoon hun route, maar laten ze reizigers kosteloos meegaan?