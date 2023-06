Lenneke uit Erp loopt de Vierdaagse voor haar ezels en paarden: ‘Vrijwel al mijn geld gaat op aan de dieren’

Foute maaibeurt Cuijk was ‘ongelukki­ge actie’ van boer, zegt gemeente nu

‘Een ongelukkige actie’, zo ziet Land van Cuijk de foute maaibeurt, waardoor onlangs in één klap 1300 jonge boompjes en struikjes werden weggemaaid. Het was het werk van een loonwerker op een perceel van de gemeente in Cuijk.