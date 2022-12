Lente-achtige jaarwisseling op komst met mogelijk nieuw warmterecord: tot 17 graden in Brabant

Het weer in 2022

Het jaar 2022 was het op twee na warmste jaar sinds de start van de metingen in De Bilt in 1901. De gemiddelde temperatuur komt uit op 11,6 graden tegen 10,6 normaal. Alleen in 2014 en 2020 was het nog warmer met 11,7 graden. Het weerstation in Vlissingen noteert wel een record met 12,5 graden. Het oude record van 12,4 graden was twee jaar terug behaald.