Lentekriebels: heel Brabant bloeit op met kleurrijke bloesems

Wie uitkijkt naar de vrijmibo moet snel zijn: winkels Gall & Gall in Brabant vrijdag hele dag dicht

Wie al uitkijkt naar de vrijdagmiddagborrel moet snel zijn. Drankverkopers van Gall & Gall in verschillende plaatsen in Brabant houden de deuren van hun winkels vrijdag 8 april de hele dag gesloten. Het is de volgende stap in het conflict met de slijterijketen over de lonen en behoud van hun zaterdagtoeslagen.

7 april