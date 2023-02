Lepelstraat: klein dorp, grootste optocht sinds jaren

Altere brengt een magistrao­le optocht

HALSTEREN/ALTERE- Langs de route van de Braobanse Wal Optocht in Altere (Halsteren? viel het publiek van de ene in de andere verbazing. De optocht telde zondag veel wagens. Bij de 27 deelnemers waren maar liefst zestien wagens in de A-, B- en C-categorie.