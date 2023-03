Lepelstraatse Boys schiet opnieuw in de stress na voorsprong

Het is lente in de schapen­stal van Luc (25): ‘140 nieuwe lammetjes op een dag is heel gewoon!’

OUDEMOLEN - Buiten is het nat en grijs, maar op de schapenboerderij van Luc van Driel (25) regeert de lente. De stal in Oudemolen oogt als een immense kraamkamer waar ruim 2000 lammetjes blaten om melk van mams. ,,We staan 24/7 paraat. 140 geboortes op een dag zijn heel gewoon.”