Lerarentekort? In Uden doen ze het anders: ‘Dit model is de toekomst’

Schaatsen in de voortuin van Peter Gillis: ’Buren moet straks weer zelf kerstboom kopen’

NEERPELT - De in kerstsferen gehulde voortuin bij vakantieparkenmagnaat Peter Gillis is al jaren een publiekstrekker in december. Deze keer pakt hij het veel groter aan met een ‘Gillis Winter Wonderland’, zoals ’n schaatsbaan.

11:02