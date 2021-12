‘Let it snow’ op z'n Brabants: deze kerstliedjes zijn gemaakt door Brabanders

PreHisto­risch Dorp kreeg recordaan­tal bezoekers in de zomer

Het preHistorisch Dorp in Eindhoven kijkt met tevredenheid terug op de bezoekersaantallen van dit jaar. Ondanks corona, waardoor het museum twee maanden langer dicht bleef, nam het gemiddeld aantal bezoekers per dag wel toe. De zomermaanden waren drukker dan voor de crisis met ruim 25.000 bezoekers in twee maanden: dat is bijna een verdubbeling . Zonder maximum aan het aantal bezoekers was het vast en zeker nog drukker geweest, is directeur Ward Rennen van mening.

