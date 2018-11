Leuk zeg, oude hetero's die jonge homo's op tv belachelijk maken

Het tv-programma Veronica Inside besteedde bijna tien minuten aan het onderwerp. De heren kwamen, na grapjes over homo’s en verplicht douchen na het sporten, tot de conclusie dat homo’s vooral niet moeten zeuren. ‘Een grapje moet kunnen’. Zeker met de doelgroep van het programma in het achterhoofd - jonge voetbalfans - slaan de heren de plank weer flink mis.

Er zijn in Nederland achttien clubs in de eredivisie, maar geen enkele (!) speler van deze clubs is uit de kast gekomen, terwijl volgens de statistieken ongeveer één op de veertien mensen homo- of biseksueel is.