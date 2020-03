Leven volgens het boekje van diëtist: ‘Door goede voeding ben ik sterker’

Het is even na negen uur in de ochtend als de keuken zich vult met heerlijke luchtjes. In de pan liggen zes luchtige kwarkpannenkoekjes met appel. Haar bord maakt topturnster Tisha Volleman (20) met zorg op; met wat frambozen en een verse muntthee kan het geheel zo op de kaart in een lunchtent. Het is een ontbijtje dat haar is voorgeschreven door een sportdiëtiste. ,,Dat is een fijne houvast. Je weet dat je door goede voeding gewoon sterker bent en een betere weerstand hebt. Ik voel het verschil", zegt Tisha. ,,En dus is het ook niet moeilijk om me daar aan te houden."