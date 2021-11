Levert de Chengdu Express ook drugschemicaliën af in Tilburg?

Tobias Sanders beste drag queen van Brabant: ‘Ik zie mezelf in de eerste plaats als een entertai­ner’

BUDEL-SCHOOT - Tobias Sanders was altijd al een podiumdier, maar dat hij furore zou maken als drag queen had de inwoner van Budel-Schoot tot voor kort nooit gedacht. Sanders, of beter gezegd T’Aaliyah Mora Jones, werd onlangs gekroond tot ‘Queen van Brabant’.

28 november