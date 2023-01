Lezing over expositie foto's jodenvervolging

De Spinola-boot in Breda wordt locatie voor feesten, partijen en evenemen­ten

BREDA - De Spinola in Breda krijgt weer helemaal zijn oude naam terug. De boot, die al sinds 1971 in het Spanjaardsgat ligt, is overgenomen door drie Bredase ondernemers die er feesten, partijen en evenementen gaan organiseren.

17:16