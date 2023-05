‘Liefdadigheidsmachine’ Motalib doet het wéér: nieuwe hulp voor 75.000 vrouwen in Bangladesh

Graancir­kel­run voor broodnodi­ge reuring in het dorp

Een jubileum in Oploo: voor de vijfde keer vond hier zondag de Graancirkelrun plaats. Een kleine honderd hardlopers, jong en oud, trokken de hardloopschoenen aan om zich moe te maken over een afstand van 5 of 10 kilometer. Of minder (de kinderen).