Liefde overwint alles (en nu zelfs de bijstand): samenwonen niet langer meteen bestraft

Bijna 1500 handteke­nin­gen tegen megapar­keer­plaats ASML in Best: ‘We willen mensen wakker schudden’

BEST - Met een petitie willen twee inwoners van Best de gemeenteraad ervan overtuigen niet mee te werken aan de plannen van ASML voor een grote parkeerplaats aan de Boslaan in Best. Inmiddels hebben 1483 medestanders de petitie ondertekend.