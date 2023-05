Liepen werknemers risico bij klus in Drunen? Waalwijkse sloper bestrijdt het tot allerhoogste rechtbank

Wat pakt moeder dit jaar uit (en wat wil ze eigenlijk het liefst)?

DEN BOSCH/BOXTEL - Alle moeders tellen massaal af; zondag is het hún dag. Of ze nou een macaroniketting krijgen (als het knutselen op school niet is afgeschaft), een duur cadeau, of een tattoo, het gaat om het gebaar. Toch?