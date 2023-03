Liesbet (76) wilde stemmen in het voor rolstoelen toegankelijke stembureau, maar dat kon niet door een kapotte lift

Ruzie tussen bedrijven in Geertrui­den­berg over brandvei­lig­heid loods

GEERTRUIDENBERG - Is de loods die Anker Maritiem Shipping BV heeft gebouwd aan de Rivierkade in Geertruidenberg brandveilig genoeg? De brandweer en de gemeente Geertruidenberg vinden van wel, buurman Bunkercentrum Dongemond (BcD) van niet en is naar de bestuursrechter gestapt.