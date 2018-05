Limburger aangehouden voor serieuze bedreigingen aan verzekeringskantoor in Tilburg

Beekse Bergen wereld­nieuws door Franse waaghalzen, topdrukte bij jachtlui­paar­den

10:44 HILVARENBEEK – Precies een week geleden vloog het filmpje van het Franse gezin dat tot tweemaal toe uitstapte tussen een roedel jachtluipaarden in de Beekse Bergen het internet over. Sindsdien is er veel gebeurd. Heel veel. ,,We hebben een paar hectische dagen gehad”, zegt Klaas-Jan Leinenga, een woordvoerder van Safaripark Beekse Bergen.