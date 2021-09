Limburgse verdachten van misbruik zeven jonge kinderen in de regio Eindhoven blijven voorlopig in voorarrest

Nieuwsover­zicht | Zorgperso­neel krijgt meer loon - Gemeenten schieten horeca en clubs te hulp bij corona­check

23 september Goed nieuws voor mensen die in de zorg werken. Het demissionaire kabinet is om en trekt alsnog 675 miljoen euro uit voor extra salaris. Gemeenten in West-Brabant gaan horeca en clubs financieel ondersteunen bij de verplichte coronapas. In Eindhoven komen de komende jaren ongeveer 2200 nieuwe woningen bij. En voorzichtig aan mogen we weer aan een carnavalsfeest gaan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.