Limp Bizkit van zanger Fred Durst komt naar Paaspop

Limp Bizkit bracht sinds zijn oprichting in 1994 zes studioalbums uit. Daarvan werden wereldwijd ruim 50 miljoen exemplaren verkocht. Bekende nummers van de groep zijn Break Stuff, My Way en Rollin’. Andere bandleden zijn gitarist Wes Borland, bassist Sam Rivers, drummer John Otto en dj Lethal (ook lid van House of Pain, bekend van de hit Jump Around).