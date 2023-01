Linden wil hulp bieden aan gezondheidscentrum in Oekraïne en zoekt geldschieters

Geertrui­den­berg lijkt vast te willen houden aan gratis zwemmen: ‘Dit kost ons anders bezoekers’

RAAMSDONKSVEER - Moeten kinderen tot en met 12 jaar dit jaar weer het volle pond betalen om een duik te nemen in de buitenzwembaden De Ganzewiel in Raamsdonksveer of De Schans in Geertruidenberg? Die vraag gaat de gemeenteraad op 9 februari beantwoorden.

7:06