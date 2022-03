LIVE | Brabant stemt vandaag voor een nieuwe gemeenteraad

Nieuwsover­zicht | Brabantse danstrai­ner beschul­digd van ontucht - Ireen Wüst sluit haar indrukwek­ken­de carrière af

Vier vrouwen, onder wie drie uit West-Brabant, beschuldigen een danstrainer uit Brabant van ontucht. Een vakantie in Nederland eindigde voor de Oekraïense Yevheniia Skrypnyk met een asielaanvraag. Nu helpt ze landgenoten in een azc in Budel. Voorlopig komen er geen magazijnen voor flitsbezorgers bij in Tilburg. En Ireen Wüst sluit haar indrukwekkende carrière af in Thialf. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

12 maart