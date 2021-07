LIVE | Brabantse boeren protesteren opnieuw tegen stikstofplannen en dreigen met acties bij Jumbo en Eindhoven Airport

LiveblogBoeren zijn het zat en komen vandaag opnieuw in het geweer tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze voelen zich ernstig bedreigd in hun bestaansrecht. Naar verwachting trekken er in totaal zo'n 300 tot 350 boeren richting het provinciehuis in Den Bosch. Zij willen daar onder meer antwoorden krijgen op vragen over een natuurbeschermingsvergunning voor de supermarkten en distributiecentra van Jumbo. Krijgen zij die antwoorden niet, dan voeren ze vandaag actie bij Eindhoven Airport en het hoofdkantoor van de Jumbo in Veghel.