LIVE: Breda danst de avond in op 538 Koningsdag

Plezier voor iedereen bij Brabantse Wal Festival: van Gerard Joling tot Fien en Teun

HOOGERHEIDE - Doelstelling van Het Brabantse Wal Festival (BWF) in Hoogerheide is om iedereen, jong en oud, plezier te bezorgen. „En dat is dit jaar ook weer gelukt”, zegt BWF-voorzitter Niels van Elzakker. De grote roze feesttent langs De Scheldeweg had ruim 8000 bezoekers, uitgesmeerd over vier dagen.