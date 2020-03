LIVE | Burgemeesters: ‘Alle grote evenementen in Brabant afgelast, 7 dagen zo min mogelijk sociaal contact aangaan’

Alle grote evenementen in Brabant worden afgelast. Dat vertelde John Jorritsma, burgemeester van gemeente Eindhoven, tijdens een persconferentie dinsdagmiddag. Wedstrijden in het betaald voetbal in deze provincie vinden bijvoorbeeld geen doorgaan.

Alle evenementen met meer dan duizend bezoekers gaan niet door, liet de Eindhovense burgervader weten. Indoor Brabant is ook afgeblazen, evenals de carnavalsoptocht in Oosterhout. ,,Tot aan aanstaande maandag moeten we Brabant consolideren, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden.”

In de persconferentie die momenteel gaande is sprak burgemeester Jack Mikkers (Den Bosch) van ‘een dag met duivelse dilemma's'. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, raadt eenieder aan om terughoudend te zijn met sociale contacten 'om het virus verder in te dammen.’ ,,We hebben de inzet van alle Brabanders nodig om dit te realiseren.”

Weterings wil geen kroegen sluiten, maar raadt ‘jonge stappers’ aan, die bijvoorbeeld naar de Korte Heuvel in Tilburg of Stratumseind in Eindhoven een biertje gaan drinken, daarna vooral op te passen met contact met ouderen. Daarbij wijst hij naar ouders en grootouders, die meer vatbaar zijn voor het coronavirus. ,,Er komt geen verbod op kroegen", benadrukt hij eens te meer.

Concrete evenementen

,,Brabant gaat niet op slot, maar Brabant neemt wel zijn verantwoordelijkheid", begint John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, zijn relaas.

Maandagavond riepen het kabinet en het RIVM werkgevers in Brabant op om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daar wordt gehoor aan gegeven. Volgens de ANWB was het dinsdagochtend 25 procent minder verkeer op de weg dan anders.

In heel Brabant zijn er sinds maandagmiddag 23 nieuwe patiënten bijgekomen, tot 157 in totaal. Tilburg, dat maandag veel nieuwe gevallen kende, stijgt nu met 2, naar 29 zieken. Het blijft daarmee de gemeente met het grootste aantal coronapatiënten in Nederland.

Verder zijn Uden (met 13 patiënten), Helmond en Meierijstad (beide 11) gemeenten met veel coronagevallen. In Landerd, waar maandag nog 2 patiënten waren, is het aantal gedaald tot 1. Landelijk stijgt het aantal coronapatiënten sinds maandagmiddag van 321 naar 382. De helft van de patiënten in Nederland komt dus uit Brabant.