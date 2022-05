LIVE | Code geel: buien trekken over Brabant

Litho van Dalí ‘flink boven het startbe­drag’ verkocht door Stichting Onterfd Goed

EINDHOVEN - De litho van Salvador Dalí, die deel uitmaakte van een collectie die onlangs bij Stichting Onterfd Goed binnenkwam, is aan de hoogste bieder verkocht. Wie de gelukkige eigenaar is en voor welk bedrag het kunstwerk wegging, wil directeur Jolande Otten niet zeggen. Het was in elk geval ‘flink boven het startbedrag', aldus Otten.

16 mei