LIVE | Code oranje opgeheven in Brabant, meeste snelwegen weer vrij na verkeerschaos door sneeuwval

Dankzij een elektroni­sche ketting of armband hebben kwetsbare bewoners van De Eeuwsels hun vrijheid (deels) terug

HELMOND - Hoe geef je mensen met dementie bewegingsvrijheid, terwijl je niet wil dat ze over straat dwalen? Net als vele zorgorganisaties worstelt Savant Zorg met deze vraag. Het antwoord vond Savant in een elektronische armband of ketting.

17 januari