Live Daags na de Tour | Boxmeer helemaal klaar voor startschot wielercriterium na presentatie renners

Voor burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk is vandaag een extra speciale dag. Het is voor het eerst dat zij als nieuwe burgemeester het wielercriterium Daags na de Tour mag openen. En daarvoor mag zij het startschot lossen. Tourwinnaar Jonas Vingegaard is natuurlijk van de partij.