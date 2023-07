Live Daags na de Tour | Pittige buien verstoren de wedstrijden • Femke de Vries wint • Steeds drukker in Boxmeer

Code geel in Brabant door kans op onweer, hagel en zware windstoten

Het KNMI heeft voor maandagmiddag code geel afgegeven voor de provincie Brabant. Vanaf 14.00 uur moet men rekening houden met onweersbuien, hagel en zware windstoten. Waar het weer in het bijzonder in de gaten wordt gehouden is Tilburg: daar staat de jaarlijkse Roze Maandag van de kermis op het punt van beginnen.