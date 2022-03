LIVE | Eerste opkomstcijfers bekendgemaakt, zo gaat Brabant naar de stembus

Na de kater van 40 jaar jeugdzorg: zullen we weer gewoon gaan helpen?

TILBURG - Na 40 jaar in de Brabantse jeugdzorg wierp José Rijnen in 2020 teleurgesteld de handdoek in de ring. De transitie van de jeugdzorg was in haar ogen mislukt. Met hulp van vrijwilligers keert de Tilburgse kinder- en jeugdpsychologe terug naar de basis. ,,Heel praktisch kinderen en gezinnen bijstaan.”

15 maart