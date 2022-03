LIVE | Eerste stemmers druppelen binnen bij Brabantse stembureaus op verkiezingsdag

Leerlingen Mikado na de zomer in verbouwd schoolge­bouw

GENNEP - Leerlingen van Mikado, de school voor speciaal onderwijs in Gennep, kunnen na de zomervakantie terecht in het gebouw aan de Stiemensweg waar ze vroeger al eens les kregen. Dat is dan, als het goed is, verbouwd en geschikt gemaakt voor de scholieren.

15 maart