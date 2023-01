LIVE eredivisie | FC Emmen wil in Waalwijk goede gevoel vasthouden na stunt tegen PSV

Als een levend boek vertelt Walter aan kinderen over zijn niet-aangeboren hersenlet­sel, en dat maakt indruk

OSS - Leven met een niet-aangeboren hersenletsel, omgaan met laaggeletterdheid of een angststoornis; zes personen voor wie dit de dagelijkse realiteit is, doen een boekje open over hun leven tijdens Living Library op School op basisschool De Evenaar in Oss. ,,Het is belangrijk om te vertellen wat een onzichtbare aandoening met je doet als mens”, vertelt Walter, een van de sprekers.

